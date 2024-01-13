«الزراعة» تكشف تفاصيل تبني خطة لزيادة أعداد الحيوانات المحسنة

بحث الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معامل مركز البحوث الزراعية، مع الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور ماجد عبد الهادي والدكتور أحمد عبد الخالق وكيلا المعهد، الاستخدام الأمثل للمساحات الشاغرة بالمحطات التابعة للمعهد، وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال إن معهد بحوث الإنتاج الحيواني يمتلك 12محطة بحثية، بالإضافة للمركز الدولي للتلقيح الاصطناعي بسخا ومركز أبحاث ودراسات الابل بمطروح، وتخدم محطات المعهد المربين بمعظم المحافظات.

وأشار إلى أن المعهد وضع خطة لتحويل المحطات الى محطات تخصصية، إذ خصص 3 محطات لتربية وتحسين الجاموس المصري بمحلة موسى بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط والجميزة بمحافظة الغربية.

8 محطات لتربية الدواجن

وخصص 4 محطات لتربية وتحسين الابقار بسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وسدس بمحافظة بنى سويف و6 محطات لتربية وتحسين الأغنام والماعز بسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية وسدس بمحافظة بنى سويف وملوي بمحافظة المنيا، وعدد 8 محطات لتربية الدواجن وهي سخا، السرو، الفيوم ، الجميزة، برج العرب، ملوي بالإضافة لمحطة أنشاص بمحافظة الشرقية والصبحية بمحافظة الإسكندرية كذلك يتبع المعهد محطة متخصصة في الطيور الرومية بمحلة موسى بكفر الشيخ ومحطة لتربية الطيور المائية ( البط و الاوز) بالسرو بدمياط بالاضافة لعدد 7 محطات لتربية الارانب بسخا والسرو والصبحية وبرج العرب و سدس و أنشاص و الجميزة.

إنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية وسلالات الجاموس المصري

وأضاف أن المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الأبقار العالمية وسلالات الجاموس المصري والإيطالي، والتي ستصل هذا العام إلى 250 ألف جرعة، ومن المنتظر أن تصل العام القادم إلى 500 ألف جرعة، ويهدف المعهد للوصول إلى مليون جرعة سنويا.

ويقوم المركز قريبا بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام والماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج والمرغوبة من المربين، وتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية بنسب خصوبة تزيد عن 80%.

حسن كبير في إنتاجية قطعان الأبقار و الجاموس من الالبان

وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، إن المعهد يركز في الآونة الأخيرة على الاستثمار مع القطاع الخاص في قطاعات الابقار والجاموس والدواجن، والتي أظهرت نتائجها الأولية تحسن كبير في إنتاجية قطعان الابقار والجاموس من الألبان، بالإضافة لتحسن الحالة الجسمانية والتناسلية للقطعان.

ويسعى المعهد لزيادة الاستثمارات في بقية القطاعات للوصول بالمحطات للطاقة الإنتاجية القصوى بهدف زيادة الإنتاجية، و زيادة أعداد الحيوانات المحسنة وراثيا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة، والتي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان.