مظاهرات في عواصم العالم تنديدا بحرب غزة وضربات اليمن.. ودمية تسير بين المحتجين

اندلعت عدة تظاهرات في بعض دول العالم تنديدًا بالهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث خرج المئات أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضًا قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا المتظاهرون أمام البيت الأبيض إلى إنهاء الضربات التي تشنها أمريكا وبريطانيا على اليمن، ورددوا هتافات قائلين: «ارفعوا أيديكم عن اليمن»، كما أكدوا تضامنهم مع غزة من خلال رفع الأعلام الفلسطينية.

ونُظمت المظاهرة من قِبل تحالف اسمه «ANSWER»، ويعمل على وقف الحرب وإنهاء العنصرية في العالم، وله فروع عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب «نيويورك تايمز».

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك

كما تظاهر المئات أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأغلقوا الشوارع والمدخل المؤدي إلى المقر، وذلك لدقائق، ثم استمروا في التحرك بشوارع نيويورك، تنديدًا بالضربات على اليمن، والعداون الإسرائيلي على غزة.

Reporting USA:There is a demonstration in New York in support of Palestine and Yemen - several hundred people are participating in it. Demonstrators blocked First Avenue near the UN headquarters. pic.twitter.com/bAeN7W7nKk — godfather (@Truthgodfather) January 13, 2024

لندن تستقبل مظاهرات اليوم

وتستعد لندن لاستقبال مظاهرات حاشدة خلال الساعات القادمة، أي اليوم السبت الموافق عطلة نهاية الأسبوع، ردًا على الحرب في غزة واتساع نطاق الصراع إلى اليمن بعد الضربات الأمريكية البريطانية فجر الجمعة الماضية.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين بلندن، إنه من المتوقع أن يتجمع المتظاهرون اليوم السبت تنديدًا باتساع الصراع في الشرق الأوسط، وسيكون هناك دُمية عملاقة لطفلة سورية لاجئة تدعى أمل الصغيرة، ستسير مع المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتم تصميم الدمية التي يبلغ ارتفاعها 3.5 متر لتسليط الضوء على محنة الأطفال اللاجئين، وسترافقها مجموعة من الأطفال الفلسطينيين خلال المسيرة الوطنية السابعة في لندن من أجل فلسطين.