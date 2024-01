مظاهرات في عواصم العالم تنديدا بحرب غزة وضربات اليمن.. ودمية تسير بين المحتجين

اندلعت عدة تظاهرات في بعض دول العالم تنديدًا بالهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث خرج المئات أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضًا قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا المتظاهرون أمام البيت الأبيض إلى إنهاء الضربات التي تشنها أمريكا وبريطانيا على اليمن، ورددوا هتافات قائلين: «ارفعوا أيديكم عن اليمن»، كما أكدوا تضامنهم مع غزة من خلال رفع الأعلام الفلسطينية.

ونُظمت المظاهرة من قِبل تحالف اسمه «ANSWER»، ويعمل على وقف الحرب وإنهاء العنصرية في العالم، وله فروع عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب «نيويورك تايمز».

كما تظاهر المئات أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأغلقوا الشوارع والمدخل المؤدي إلى المقر، وذلك لدقائق، ثم استمروا في التحرك بشوارع نيويورك، تنديدًا بالضربات على اليمن، والعداون الإسرائيلي على غزة.

Reporting USA:There is a demonstration in New York in support of Palestine and Yemen - several hundred people are participating in it. Demonstrators blocked First Avenue near the UN headquarters. pic.twitter.com/bAeN7W7nKk