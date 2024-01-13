حملة لإزالة أعمال البناء المخالف بحي العامرية أول بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي يٌنفذ حملات مٌستمرة بجميع المناطق للقضاء على مخالفات المباني في مهدها، وعدم السماح بالبناء المخالف حرصاً على سلامة المواطنين، وحفظا لحقوق الدولة واحترام القانون وفرض هيبة الدولة.

إزالة مخالفات مباني

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه تحت إشراف دعاء مصطفى، قطب سكرتير عام الحي، شن الحي حملة مسائية بقيادة نائب رئيس الحي، أسفرت عن إيقاف أعمال 3 حالات بناء بدون ترخيص، وإزالة المخالفات، والتحفظ على عدد 76 لوحا خشبيا، و5 عروق خشب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكليفات المحافظ

وأوضح السيد موسى، أن الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط، وتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بشوارع الإسكندرية، وعدم السماح بأي مُخالفات والقضاء عليها بإزالتها في مهدها وتحرير المحضر اللازم للمخالف وإحالته للنيابة العامة.