حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف في «العامرية أول» بالإسكندرية

شن حي العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق الحي، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

فرض سيادة القانون

وأشار موسى في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، قامت إدارة إشغال الطريق، وإدارة المتابعة الميدانية، ومتابعة المكتب الفني لرئيس الحي، ووحدة التدخل السريع، وجميع الإدارات المعنية بحملة مكبرة فى نطاق الحي للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وإجبار المخالفين على احترام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للبناء، والتوجه إلى المركز النموذجي للحي للحصول على التراخيص اللازمة في حالة إمكانية الترخيص، حسب موقع الأرض المراد البناء عليها.

نتائج الحملة

وأوضح السيد موسى أن الحملة المكبرة أسفرت عن التالي:

1- إزالة سور على مساحة نحو 200 متر بمنطقة عبدالقادر شارع 13.

2- إيقاف أعمال بناء سقف دور أرضي بدون ترخيص بمنطقة البيضا المهندسين على الترعة والتحفظ على 150 لوح خشب.

3- إيقاف أعمال بناء سقف بدون ترخيص دور أول علوي بمنطقة سند 3 على الترعة، والتحفظ على 40 عرق خشب و10 شبك حديد ولفة حديد.

4- إزالة فورية لحوائط دور أرضي داخل سور شركة بمنطقة غرب النوبارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.