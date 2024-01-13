أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بسوهاج.. ومحتويات «شنطة الأسرة»

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، استمرار تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وخصوصًا السكر.

وتابع عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تفعيل مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والالتزام بالسعر المحدد للسكر بـ27 جنيها والحرص على المتابعة المستمرة للمبادرة بمختلف الأماكن المطبقة لها.

أماكن بيع السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو بسوهاج

وكشف عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج لـ«الوطن» عن أماكن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بطهطا وبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، كالتالي:

- الهايبرات الكبرى المشاركة بالمبادرة.

- معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بطهطا.

- منفذ الشركة المصرية.

- محال الجملة والنصف جملة.

شنطة الأسرة بسوهاج وكمية السكر للفرد

وحدد رئيس الوحدة المحلية بطهطا نصيب الفرد في «شنطة الأسرة» كالتالي:

- الحصول على 2 حتى 5 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو وفقًا للكمية بكل منفذ.

- يوجد لدى «بدالي التموين» حصة محددة لكل بطاقة من السكر الحر المدعم بسعر 27 جنيها للكيلو.

- يتوفر بمنفذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية شنط للأسرة بسعر 100 حتى 120 جنيها للشنطة، تتنوع محتوياتها ما بين سكر وأرز ومكرونة ودجاج وزيت.