تردد 3 قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2024.. «مشاهدة مجانية»

ساعات قليلة، ويفتتح منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو، بطولة كأس أمم أفريقيا، نسخة 2023، والمُؤجلة من العام المنقضي، بانطلاق مباراة وحيدة، على أن تستمر المسابقة القارية الأقوى على مستوى القارة السمراء، حتى 11 فبراير، وينقلها بشكل حصري قنوات بي إن سبورتس، إلى جانب بعض القنوات الأخرى التي تعتزم نقلها بشكل مجاني.. فما ترددها؟

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

يُشارك منتخب مصر، صاحب الإنجاز القياسي للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا، في البطولة حالمًا بالحصول على النجمة الثامنة، وفك العقدة التي أبعدته لسنوات عن لقبه المفضل، إلى جانب ازدحام أحلام منتخبات أفريقيا، التي تسعى للذهاب بعيدًا وتحقيق إنجازات استثنائية في البطولة، لعل أبرزها السنغال وكوت ديفوار أصحاب الأرض، لذلك حرصت بعض القنوات على إذاعة البطولة التي ستشهد مباريات نارية بين كبار المنتخبات.

قناة المغربية الرياضية 2024 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

منتخب مصر يستعد لمواجهة موزمبيق

منتخب مصر يستعد لمواجهة موزمبيق في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق مساء غد الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات، لمباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام أو مبارياتها خلال ساعات قليلة، بين أصحاب الأرض وغينيا بيساو.

ويقع منتخب مصر في مجموعة ليست سهلة، إذ سيكون على موعد مع المُنتخب المخضرم صاحب الخبرة الأفريقية الكبيرة غانا، إلى جانب الرأس الأخضر الذي يملك آمالا واسعة في الحصول على اللقب، ليصبح الحصان الأسود في تلك النسخة.