«البحوث الزراعية» ينظم قافلة بيطرية مجانية في الفيوم

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الفيوم، لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين، بقرى محافظة الفيوم، وذلك في الفترة من 13 إلى 18 يناير 2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

فحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى في محافظة الفيوم، لفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين، بقرى محافظة الفيوم.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بمحافظة الفيوم، في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لافتا إلى أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار، وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع، وتحصين حيوانات الماشية، لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.