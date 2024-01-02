النائب أمين الصيرفي: «حياة كريمة» حققت التنمية الشاملة في الريف المصري

قال أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أهم المبادرات الإنسانية التي استفاد منها ملايين المصريين بالقرى والمدن، مبينًا أنَّها غيرت وطورت الريف المصري إلى جانب الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.

وأضاف «الصيرفي»، في تصريحات صحفية له اليوم، بمناسبة مرور 5 أعوام على مبادرة حياة كريمة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على التطوير والتغيير الذي شمل جميع القرى بمختلف المحافظات، خاصة الوجه القبلي والبحري، موجهًا الشكر للرئيس على توفيره المعيشة الطيبة للمصريين.

ونوه إلى أنَّ المبادرة حققت نجاحات باهرة خلال 5 سنوات منذ بداية الإعلان عن المبادرة وحتى الآن، والتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، كما قضت على الفقر متعدد الأبعاد، وعملت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.