ناقد رياضي: كأس أمم أفريقيا مفرخة للنجوم

قال حسن السعدني الناقد الرياضي، إنَّ تمرس المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا يجعلها أكثر البطولات الجماهيرية التي تسعدنا فرغم أنه يتزامن معها هذا العام كأس آسيا إلا أنَّ الصخب كله والانتباه والتركيز على أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

قوة أمم أفريقيا

وأضاف «السعدني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بطولة الأمم الأفريقية قوية بالمنتخبات المشاركة والنجوم والحالة التي تصنعها في الشارع الرياضي العالمي وليس المصري والعربي فحسب.

وتابع الناقد الرياضي: «بطولة كأس الأمم الأفريقية مفرخة للنجوم والعديد من اللاعبين يحصلون على فرص احتراف بالدوريات الكبرى عقب مشاركتهم فيها، ورأينا نجوما تحمل الأندية الكبيرة مثل محمد صلاح في ليفربول وأشرف حكيمي بباريس سان جيرمان».

بدايات النجوم من أمم أفريقيا

واستطرد: «غالبية اللاعبين الأفارقة تكون بدايتهم بكأس الأمم الأفريقية، والمباراة الافتتاحية غداً للمجموعة الثانية ستضم مصر أمام موزمبيق، والتدريبات جارية الآن وتشمل أجزاء فنية وأخرى بدنية».