أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.. شجع الفراعنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، للراغبين في الحجز والشراء من الجمهور لتشجيع الفراعنة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفقا لما كشفه الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية

وجاءت أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام من 19 فبراير وحتى 11 مارس المقبل، كما يلي:

تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثالثة 50 جنيهًا.

يصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 75 جنيهًا.

تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الأولى والمقصورة 150 جنيهًا.

ولأول مرة في التاريخ، يشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما، 12 منتخبًا.

وتنقسم المجموعات وفق إجراء القرعة إلى 3 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات، وجاءت كما يلي:

المجموعة الأولى: مصر، موزمبيق، السنغال ونيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان والكونغو.

وتأتي منتخبات جامبيا وتونس وبنين وزامبيا في المجموعة الثالثة.