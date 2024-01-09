رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

كتب:

أيمن حمزة
03:41 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
بعثة المنتخب الوطني تغادر القاهرة إلى كوت ديفوار

بعثة المنتخب الوطني تغادر القاهرة إلى كوت ديفوار

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار على متن رحلة خاصة تسيّرها الشركة الوطنية مصر للطيران، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وأنهى مطار القاهرة الدولي إجراءات بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة وفرق العلاقات العامة بمصر للطيران، تحت إشراف اللواء ملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

وتقلع طائرة مصر للطيران في رحلتها الخاصة تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800 بعد قليل من مطار القاهرة الدولي، على متنها بعثة المنتخب الوطني لنقلهم مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات، وسط تقديم تسهيلات للبعثة.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تعلن انضمام 18 طائرة جديدة من طراز «بوينج B737-8MAX» لأسطولها

وصول 121 راكبا على متن طائرة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان

كل ما تريد معرفته عن طائرة A321 NEO المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران

«مصر للطيران» تستقبل طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321neo»

عاجل.. مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز «آيرباص A321neo»

بعد حفل أسطوري في الأقصر.. ماذا كتب «ريتشي» على مقعد طائرة «مصر للطيران»؟

مصر للطيران تتعاقد على تحويل طائرة بوينج B737-800 إلى أسطول الشحن الجوي

«مصر للطيران» تجهز طائرة تابعة للخطوط الليبية.. خطوة جديدة لتعزيز التعاون

مصر للطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإسعافه راكبة مغربية على طائرة كازابلانكا

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب بـ«طائرة الأحلام» إلى السنغال
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.