بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار على متن رحلة خاصة تسيّرها الشركة الوطنية مصر للطيران، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وأنهى مطار القاهرة الدولي إجراءات بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة وفرق العلاقات العامة بمصر للطيران، تحت إشراف اللواء ملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

وتقلع طائرة مصر للطيران في رحلتها الخاصة تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800 بعد قليل من مطار القاهرة الدولي، على متنها بعثة المنتخب الوطني لنقلهم مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات، وسط تقديم تسهيلات للبعثة.