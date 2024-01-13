حالة الطقس غدا الأحد.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع أن تشهد البلاد خلال فترات الليل طقسا شديد البرودة على كافة الأنحاء، وقد يؤدي لتكون الصقيع على محافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد والمزروعات في وسط سيناء، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية، تمتد خفيفة بنسبة 20% إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من الصحراء الشمالية.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.