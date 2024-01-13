تأهيل ورصف الطرق بالقوصية ضمن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إعادة تأهيل ورصف الطريق الذي يربط بين الطريق الصحراوي الغربي «أسيوط - القاهرة» ودير المحرق، إحدى المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا.

المتابعة الدورية للمشروعات

ولفت إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية لتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي من بينها الطرق المؤدية إلى نقاط مسار العائلة المقدسة، خاصة نقطة دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية، والخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية.

رصف طرق في القوصية

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها، لافتا الى إنه تم البدء في أعمال إعادة رصف طريق مدرسة الزراعة والذي يبدأ من المدرسة الثانوية الزراعية وحتى مدخل الدير المحرق بطول 8 كيلومترات، بتنفيذ إدارة مشروعات الري لمشروع الحائط الساند ضمن خطط التدبيش للترع التي تقوم بها بطول 4 كيلومترات خلال العامين الماليين 2023 - 2024 وخطة 2024 - 2025، في إطار تنفيذ بروتوكول مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحت إشراف رئيس مركز القوصية.

وأوضح أن هذا الطريق يربط بين الطريق الصحراوي الغربي «أسيوط - القاهرة» والدير المحرق، وهو من المحاور الأساسية التي تؤدي إلى الدير المحرق بالقوصية، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ لدفع وتيرة العمل وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة والعمل على تسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال عن طريق تنفيذ خطط الرصف.