مواعيد قطار 3503 «أسيوط - القاهرة».. مقرر تشغيله اليوم للركاب

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 3503 «أسيوط - القاهرة»، والمقرر تشغيله بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة اليوم السبت 13 يناير الجاري، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً.

مواعيد قطار 3503 «أسيوط - القاهرة»

- يتحرك القطار من محطة أسيوط الساعة 12:15 مساء ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة منفلوط الساعة 12:46 مساء ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة القوصية الساعة 1:06 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة دير مواس الساعة 1:27مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة أبوقرقاص الساعة 1:56 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة المنيا الساعة 2:25 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة سمالوط الساعة 3:02 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة مطاي الساعة 3:33 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة بني مزار الساعة 3:44 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة مغاغة الساعة 4:00 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة الفنش الساعة 4:18 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة ببا الساعة 4:36 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة بني سويف الساعة 4:59 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة الواسطى الساعة 5:30 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة العياط الساعة 5:55 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.

- يتحرك القطار من محطة الجيزة الساعة 6:40 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة السابعة مساءً.