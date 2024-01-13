السكة الحديد تعلن عن خصم 50% على تذاكر جميع القطارات لهذه الفئات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تخفيض 50% لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بجميع القطارات على كافة الخطوط للوجهين البحري والقبلي، موضحة أنه يتم صرف التذاكر لذوي الهمم والمرافق لهم إن وجد بتخفيض 50%، لكل منهم على قطارات النوم والفاخرة والمكيفة والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

حجز التذاكر بموجب بطاقة إثبات الشخصية

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه يتم حجز التذاكر بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها، مؤكدة أن جميع التذاكر المخفضة بالقطارات المقرر لها حجز يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

ونوهت الهيئة إلى حرصها على تقديم الكثير من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها شبابيك مخصصة لهم في المحطات لحجز تذاكر القطارات، لافته إلى أن المنظومة تشهد حاليا أعمال تطوير وفق المعايير العالمية في نظم الإشارات والقطارات نفسها.

تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي

وأشارت إلى أنه اليوم قرر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسيوط» حيث تم شغيل قطار 3502 «القاهرة - أسيوط» بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة، موضحة أن القطار يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحًا ويصل محطة أسيوط في تمام الساعة 07:25 صباحًا.