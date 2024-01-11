«النقل»: تجهيزات نهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 بميناء الإسكندرية

أكدت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة، وتداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأة واستقبلت ما يزيد على 230 سفينة.

لنقل الحاويات بالسكك الحديدية

وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أنّه يتم حاليًا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر والذى سوف تقوم بإدارته، وتشغيله محطة تحيا مصر لنقل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن محطة تحيا مصر تستهدف تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى قطار أو أثنين يوميا.

معلومات عن محطة تحيا مصر

- تقع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.

- المحطة الأضخم في قطاع النقل البحري في مصر.

- يبدأ الدخول ثم الخروج من وإلى المحطة من خلال بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف «OCR».

- يتكون مبنى المحطة من عدة أقسام.

- استخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية.

- يوجد بالمحطة، الشاحنات، ورافع الحاويات ومناطق تدريب العاملين.