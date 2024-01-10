مواعيد رحلات القطارات من الوجه البحري إلى القاهرة والعكس بإجازة نصف السنة

أعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات المتجه من الوجه البحري إلى القاهرة والعكس، خلال إجازة نصف السنة، سواء من القاهرة الإسكندرية والعكس أو من طنطا للقاهرة أو الشرقية للقاهرة أو المنصورة للقاهرة.

جدول مواعيد القطارات بالوجه البحري للقاهرة

وجاءت مواعيد القطار من الاسكندرية للقاهرة والعكس كالآتي:

- قطار رقم 2025 تالجو «القاهرة الإسكندرية» قيام من محطة رمسيس الساعة 8 صباحا.

- قطار رقم 2023 تالجو القاهرة إسكندرية قيام الساعة 2 ظهرا .

- قطار رقم 2022 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من محطة مصر الساعة 5:50.

- قطار رقم 2024 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا.

- قطار رقم 903 إسبانى مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيام من القاهر الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 إسباني مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيام من محطة رمسيس الساعة 07:10 مساء.

- قطار رقم 18 روسي الإسكندرية القاهرة موعد قيام من محطة مصر الساعة 1.10 ظهرا.

قطارات من طنطا إلى القاهرة

- قطار رقم 936 طنطا - القاهرة موعد القيام 5.40 صباحا، ويصل محطة رمسيس 7.00 صباحا.

- قطار رقم 1904 طنطا - القاهرة، موعد القيام 7.05 صباحا ، يصل محطة سكك حديد مصر رمسيس 8.40 صباحاً.

- قطار رقم 902 طنطا - القاهرة، موعد القيام 8.00 صباحاً ، يصل محطة رمسيس 9.25 صباحاً.

- قطار رقم 900 طنطا - القاهرة، موعد القيام 10.00 صباحا، يصل محطة رمسيس 11.30 صباحاً

جدول قطارات الزقاريق للقاهرة

- قطار رقم 374 يتحرك من الزقازيق في تمام الساعة 04:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة في الساعة 06:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 376 يتحرك من الزقازيق الساعة 05:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 07:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 944 مكيف درجة ثانية + مميز يتحرك من الزقازيق الساعة 5:40 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 7:20 صباحًا، وسعر تذاكر الدرجة الثانية 40 جنيهًا والمُحسّنة 13 جنيهًا.

قطار رقم 332 يتحرك الساعة 05:50 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 08:15 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

قطار رقم 378 يتحرك من الزقازيق الساعة 07:00 صباحًا، ليصل إلى القاهرة الساعة 09:25 صباحًا، وسعر التذكرة 13 جنيهًا.

جدول مواعيد القطارات من المنصورة إلى القاهرة كالتالي:

- رقم 378 نوع محسن المغادرة 04:55 صباحًا الوصول 09:25 صباحًا.

- رقم 334 نوع محسن المغادرة 07:10 صباحًا الوصول 11:00 صباحًا.

- رقم 380 نوع محسن المغادرة 09:00 صباحًا الوصول 1:35 مساءً.

- رقم 382 نوع محسن المغادرة 10:40 صباحًا الوصول 3:30 مساءً.

- رقم 384 نوع محسن المغادرة 12:40 مساءً الوصول 5:35 مساءً.

- رقم 386 نوع محسن المغادرة 2 مساءً الوصول 6:45 مساءً.

- رقم 336 نوع محسن المغادرة 4 مساءً الوصول 7:40 مساءً.

- رقم 388 نوع محسن المغادرة 4:25 مساءً الوصول 8:30 مساءً.

- رقم 392 نوع محسن المغادرة 6 مساءً الوصول 9:40 مساءً.

- رقم 340 نوع محسن المغادرة 7:45 مساءً الوصول 11:25 مساء