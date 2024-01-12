مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم.. إسباني و«VIP»

يتحرك 12 قطارًا من محافظة أسوان إلى القاهرة، اليوم الجمعة، وتتنوع هذه القطارات ما بين المكيفة الإسباني والـ«VIP»، إذ تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير المنظومة لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، إذ يخضع القطار الإسباني لأعمال تطوير في ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

مواعيد القطارات

ووفق جدول مواعيد القطارات، فإن مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة، تبدأ في الساعة الخامسة والربع صباحًا إذ يتحرك القطار رقم 2011 من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة السادسة مساء، وبعده القطار رقم 981 والذي يتحرك الساعة الخامسة والنصف صباحاً ويصل إلى القاهرة الساعة السابعة والنصف وخمسة دقائق مساءً.

كما يتحرك القطار رقم 983 من محطة أسوان الساعة السابعة والنصف صباحاً ويصل الساعة العاشرة إلا ثلث مساء محطة القاهرة، على أن يتحرك القطار رقم 2013 الساعة الثانية والنصف مساء ويصل إلى القاهرة الساعة الثالثة وخمسة دقائق صباحاً محطة القاهرة، ويتحرك بعده مباشرة القطار رقم 2007 من محطة أسوان الساعة الثالثة والربع مساء ويصل إلى القاهرة الساعة الرابعة وخمسة دقائق صباحاً.

جدول مواعيد القطارات

ووفق جدول مواعيد القطارات، يتحرك القطار رقم 2015 من محطة أسوان الساعة الرابعة مساءًا ويصل إلى القاهرة الساعة الرابعة والثلث صباحاً، ويتحرك بعده القطار رقم 1903 الساعة الخامسة صباحاً ويصل إلى القاهرة الساعة السادسة إلا عشرة دقائق صباحاً، على أن يتحرك بعده القطار رقم 2009 الساعة السادسة وعشرة دقائق مساءًا ويصل إلى القاهرة الساعة السابعة إلا ثلث صباحاً.

كما يتحرك القطار 2030 الساعة السابعة مساء من محطة أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة السابعة إلا عشرة دقائق صباحاً، ثم يتحرك القطار رقم 997 الساعة التاسعة إلا ربع مساءا من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة العاشرة إلا عشرة دقائق صباحاً، ويتحرك القطا رقم 89 الساعة التاسعة وخمسة دقائق مساء من أسوان ويصل إلى القاهرة الساعة الحادية عشر صباحاً، ويتحرك القطار رقم 989 الساعة الحادية عشر مساءاً ويصل إلى القاهرة الساعة الحادية عشر والنصف وخمسة دقائق صباحاً.