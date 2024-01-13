افتتاح مدفن صحي للمخلفات الصلبة في الشرقية بتكلفة 35 مليون جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المدفن الصحي الآمن بقرية «السلام» التابعة لمركز بلبيس، للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 45 فدانا بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

مكونات المشروع

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ومرافقوهم لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلي أن المدفن الصحي بقرية السلام التابعة للوحدة المحليه لغيته بمركز بلببس مقام علي مساحة 45 فدانا، ويضم 3 خلايا مزودة بـ3 أحواض ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة، وتم الانتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة.

كما يضم المدفن مبنى إداريا وغرفة أمن وميزان بسكول وخزان وقود ومغسلة، ومكانا لانتظار السيارات وخزانات للمياه على مساحة فدانين، ومن المقرر خلال الفترة القادمة إنشاء خليتين بحوضي ترسيب، ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.

ودعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات، عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل بحمولة 20 مترمكعب.

دعم منظومة التخلص من المخلفات

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت حوالى 221 مليون جنيه، وتضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات قمامة من 19 موقعا بالمحافظة بحوالي 542 ألف طن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية، لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأوضح «آمنة»، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكل المحافظات، وتوطين الصناعة الخاصة بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.