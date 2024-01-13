وزير التنمية المحلية: 62 مليار جنيه تكلفة المشروعات الاستثمارية بالشرقية

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الشرقية، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بمركزي بلبيس والزقازيق، وكان في استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

معرض أيادي مصر

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية افتتاح مدفن صحي آمن بقرية السلام، التابعة لمركز بلبيس، للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وتفقد معرض أيادي مصر ومسار العائلة المقدسة، بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق، وتفقد طريق أبو حاكم الزقازيق، والذي شهد تغطية وازدواج ورفع كفاءة الطريق، لخلق محور مروري بديل.

كما تشمل الزيارة افتتاح برج استثماري إداري، الذي يتضمن مولا تجاريا وعدد 56 وحدة إدارية، وكذا افتتاح نفق سيارات عرابي «الزقازيق» أسفل محطة السكة الحديد، لفتح محاور مرورية، وربط شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويختتم آمنة الزيارة، بتفقد مقر الشبكة الوطنية للطوارئ، بديوان عام المحافظة، وذلك تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الدولة تشهد تنمية في كل المشروعات منذ تولي الرئيس السيسي

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال تولي الرئيس السيسي للمسئولية، شهدت المحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في القطاعات الخدمية، والتي تمس حياة المواطنين وعلى رأسها: «مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإسكان والتعليم والتموين والكهرباء والري والزراعة»، وأضاف اللواء هشام آمنة أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة على أرض محافظة الشرقية، بلغت حوالى 62 مليار جنيه، خلال الفترة التي تولي فيها الرئيس السيسي المسئولية.