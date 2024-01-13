بدء التنفيذ الفعلي للمواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء.. 12 يوما

بدأت شركات الكهرباء، منذ قليل، التنفيذ الفعلي للمواعيد الجديدة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتي تستمر لمدة 12 يوما في كل محافظات مصر، وذلك حتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 24 يناير الجاري، مراعاة لمصلحة الطلاب، حيث لن تنقطع الكهرباء في الوقت الراهن من الساعة 11 صباحا حتى 2 عصرا، وذلك للمرة الأولى تزامنا مع الخطة الجديدة.

وبحسب ما أعلنته شركات الكهرباء عن المواعيد الجديدة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء بدءا من اليوم، فقد جرى ضغط الجدول الذي تم البدء به منذ أيام والذي كانت تبدأ مواعيده المحددة من 11 صباحًا حتى 5 مساءًا، ليصبح لمدة 3 ساعات فقط من الثانية ظهرا إلى الخامسة مساءا.

تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

ضغط فترة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات من 6 ساعات إلى 3 ساعات لم يغير معدل التخفيف، إذ يبقى ساعتين في المناطق المذكورة مسبقا، بحسب مصدر مسؤول في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يجرى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين بذات الجداول المعلنة مسبقا للمناطق في الفترة من 2 إلى 5 مساءا، مع إمكانية تخفيف الأحمال ساعة ونصف بدلا من ساعتين في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية مراعاة لاحتياجات الطلاب.

تعديل في جدول تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح المصدر، توزيع جدول المناطق من الساعة 11 إلى 2 عصرا بذات التطابق مع جدول من 2 إلى 5 مساءا خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن هذا القرار تطبقه شركات الكهرباء على مستوى محافظات مصر، وهي:

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.