موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بالمحافظات.. مصدر يوضح

كشف المهندس حسن البيلي، رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، أن آخر موعد لتخفيف الأحمال الجديدة في المحافظات سيكون يوم 24 يناير الجاري، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، موضحا أن هذا التخفيف يشمل جميع محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة.

الكهرباء تكشف عن مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال

وقال المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة في المحافظات تغيرت من 6 ساعات إلى 3 ساعات فقط، مشيرًا إلى أن تخفيض عدد الساعات سيكون استثنائيا هذا الشهر فقط، موضحا أنه مواعيد فصل التيار تبدأ من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء.

الكهرباء تعلن مواعيد جديدة في تخفيف الأحمال

وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة في المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال شهر يناير فقط، موضحة أن التعديل يأتي استجابة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد ساعات قطع الكهرباء لمساعدة الطلبة على المذاكرة، خصوصا مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى مراعاة الأماكن والشوارع التي تقع فيها المدارس والكنترول في محاولة للتيسير على الطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات.