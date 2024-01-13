تردد قناة الفجر الجزائرية.. تعرض الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بدء بث الجزء الخامس من المسلسل التركي الأكثر شعبية المؤسس عثمان، بعد أن حرص الكثير من محبي هذا النوع من المسلسلات التاريخية على متابعة جميع أجزائه السابقة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وموعد إذاعة المسلسل عليها.

موعد مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

وأوضحت قناة الفجر الجزائرية موعد بث الجزء الخامس من المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان، ليتم إذاعته في تمام الساعة 9 مساء الخميس بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء بتوقيت أبو ظبي، بينما يبدأ في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت جرينتش.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويختلف تردد قناة الفجر الجزائرية بين الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 12034.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- تردد القناة: 11034.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

- معدل الترميز: 5000.