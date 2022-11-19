تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية خلال الساعات الأخير، خاصة بعد أن حظي المسلسل التركي قيامة عثمان بنسب مشاهدة مرتفعة في كل أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2022

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2022، إضافة إلى خطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تردد قناة الفجر الجديد

وللراغبين في ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2022، والذي يعرض كل يوم خميس، يمكن ضبط القناة من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

وحتى تتمكن من تنزيل قناة الفجر الجزائرية على التلفاز من خلال المعلومات الآتية:

- اختيار ضغط Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخال التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- ادخال معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.