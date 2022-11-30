تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

مع اقتراب نهاية العام الجاري 2022، يعلن القنوات المختلفة عن تغيير تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، لذلك ترتفع على محركات البحث العالمية «جوجل» عن تردد قناة الفجر الجزائرية والتي تعرض عدد من الدراما التركية ومنها مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2022

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بعد إعلان القناة تغيرها خلال الفترة الماضية، لمتابعة مسلسل قيامه عثمان، وضبط أجهزة الاستقبال، وذلك في السطور التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكن لمتابعي مسلسل قيامه عثمان، الذي يعرض كل يوم خميس، ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ويكون التردد الجديد 10922 بدلا من التردد 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

تردد قنوات الدراما على القمر الصناعي

وفضلا عن تردد قناة الفجرالجزائرية، هناك مجموعة من القنوات المختلفة التي تعرض دراما والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة زي ألوان الجديد

-القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11277.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.