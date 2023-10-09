تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان

تشتهر بعض القنوات العربية، بعرض الأعمال الهندية والتركية، ونظرا لما حققه المسلسل التركي «قيامة عثمان»، من نجاح وجذب شريحة كبيرة من المشاهدين، يسعى البعض لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

يمكن لمحبي مسلسل قيامه عثمان، متابعة حلقات الموسم الجديد عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، خاصة بعد أن أعلنت القناة عرض الموسم الخامس بداية الشهر المقبل، حيث سيتم العرض فى مواعيد محددة، الخميس الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة الجمعة 1 ظهرا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

تردد قنوات الدراما على القمر نايل سات

فضلا عن تردد قناة الفجرالجزائرية، يضم القمر المصري نايل سات عدد من قنوات الدراما المتخصصة، التي تعرض يوميا عددا كبيرا من الأعمال الدراميا الجديدة، منها:

قناة دي إم سي دراما

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.