شهر رمضان من الأشهر التي ينتظرها المسلمون حول العالم من العام للعام، ففيه يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب العبد، وفيه يتقرب الإنسان إلى ربه بالطاعات والدعوات والصلوات والصدقات أيضا، فيه أُنزل القرآن الكريم، وهو شهر الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، لذلك يتساءل كثيرون كم تبقى على شهر رمضان 1445؟، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية موعد أول رجب رسميا.

كم تبقى على شهر رمضان 1445؟

تجيب «الوطن»، على تساؤل بعد إعلان موعد رجب 2024.. كم تبقى على شهر رمضان 1445؟، وذلك عقب إعلان دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن غدا السبت الموافق 13 يناير هو أول أيام شهر رجب، الذي يعد من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في كتابه الكريم، وذلك بعد استطلاع هلاله بواسطة لجانها الشرعية.

الأشهر الحرم هي: «ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب»، بالإضافة إلى شهر رمضان، الذي يستجاب فيه الدعاء، حيث مقرر أن يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10 فبراير 2024 وهو يوم الرؤية.

كم تبقى على شهر رمضان 1445؟.. موعد الصوم

أما عن تساؤل كم تبقى على شهر رمضان 1445؟، فيتبقى نحو 60 يوما على الشهر الفضيل، إذ متوقع أن يحل شهر رمضان 2024 فلكيا يوم 11 مارس المقبل، وسيتم تأكيده حينما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 فى يوم 29 شعبان 1445، وستعلن الموعد رسميا، حيث يختلف من دولة لأخرى.