دعاء استقبال شهر رجب ٢٠٢٤.. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان

دعاء استقبال شهر رجب ٢٠٢٤ من الأمور التي يجب على المسلم ترديدها والتضرع إلى الله عز وجل بها في هذه الليلة المباركة لأنها تعد من أفضل الليالي ولا يرد فيها الدعاء على حسب عدة أحاديث نبوية وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء استقبال شهر رجب ٢٠٢٤

وبخصوص دعاء استقبال شهر رجب ٢٠٢٤، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إننا يجب نستقبل أول رجب بالتوبة مع الله عز وجل، وندعوه بأن يقيمنا في الحق يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا، فضلا عن التضرع إلى الله عز وجل وطلب العفو والرضا عنا في الدنيا والأخرة وأن وأن ينظر إلينا بنظر الرحمة، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا بما نسينا أو أخطأنا، ولا بما قصرنا عنه أو قصرنا فيه.

فضل أول رجب 2024

وفيما يتعلق بدعاء استقبال شهر رجب ٢٠٢٤، استشهد جمعة خلال حديثه عن فضل أول ليلة في شهر رجب المبارك بما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان ،وليلتا العيد-ليلة الفطر، وليلة النحر.

كما استعرض جمعة دعاء رجب المعظم والذي جاء نصه كالتالي: «إلهي تعرَّضَ لكَ في هذه الليلةِ المتعرضون، وقصدكَ القاصدون، وأمّلَ فضلكَ ومعروفك الطالبون، ولك في هذه الليلةِ نفحاتٌ وجوائزُ، وعطايا ومواهبُ، تمُنُّ بها على مَنْ تشاءُ مِنْ عبادِكَ وتمنعها ممنْ لمْ تسبقْ له العناية منكَ، وها أنا ذا عبدُكَ الفقيرُ إليكَ، المؤملُ فضلكَ ومعروفكَ، فإنْ كنتَ يا مولايَ تفضّلتَ في هذه الليلةِ على أحدٍ مِنْ خلقِكَ، وجُدْتَ عليهِ بعائدةٍ مِنْ عطفكَ، فصلِّ على سيدِنا مُحَمَّد وآلِهِ وصحبِهِ، وجُدْ عليَّ بطولِكَ ومعروفِكَ يا ربَّ العالمين».

أدعية في ليلة رجب 2024

ومن الأدعية التي يجوز للمسلم في شهر رجب كالتالي:

اللهم اجعل أيام رجب جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب.

اللهم اكتب في شهر رجب اليسر لكل معسر والراحة لكل مهموم والسعادة لكل حزين، واشلفاء لكل مريض والراحة لكل ميت والمغفرة لكل مذنب، اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.