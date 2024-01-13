«تعليم القاهرة» تتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي: نذلل العقبات

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انعقاد غرفة عمليات بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول، في اليوم الأول وفقا للجداول المعتمدة رسميا.

امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الغرفة تتابع سير العملية الامتحانية، وتذليل أي عقبات تواجه الامتحانات، حيث تم التنبيه على عدم دخول الطلاب بالتليفون المحمول والكتب داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للوائح الخاصة بالامتحانات، وقانون مكافحة الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق التباعد بين الطلاب، وذلك لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في العملية الامتحانية، وتعقيم اللجان الامتحانية.

الرياضيات التطبيقية والجغرافيا اليوم

ويؤدي طلاب محافظة القاهرة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للعلمي، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويتم عقد الامتحانات إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت، وورقيا لطلاب الدمج والمنازل، والذين لم يتسلموا التابلت.