تفاصيل وظائف «التربية والتعليم» في 27 محافظة.. التقديم متاح حتى آخر يناير

كشفت بوابة الوظائف الحكومة، تفاصيل مهمة عن وظائف «التربية والتعليم»، التي أتاحت التقديم عليها حتى نهاية الشهر الجاري، في إطار خطة الدولة لسد العجز في المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء المدارس من خلال مبادرة «حياة كريمة».

وظائف «التربية والتعليم»

تعددت وظائف التربية والتعليم واشتملت على غالبية المحافظات، وهي كالآتي:

محافظة جنوب سيناء

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة شمال سيناء

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة مطروح

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الوادى الجديد

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة البحر الأحمر

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الأقصر

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة أسوان

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة قنا

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة سوهاج

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة أسيوط

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة المنيا

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الفيوم

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة بنى سويف

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الجيزة

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الإسماعيلية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة البحيرة

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة المنوفية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الغربية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة كفر الشيخ

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة القليوبية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الشرقية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الدقهلية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة دمياط

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة السويس

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة بورسعيد

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة الإسكندرية

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

محافظة القاهرة

- معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث»

ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقدم والاطلاع على الشروط والتفاصيل الكاملة بجانب المستندات المطلوبة.

شروط التقدم لوظائف التربية والتعليم

- ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عاماً.

- أن يكون المتقدم خريج «تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل» بكلية التربية أو التربية النوعية.

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- اجتياز الكشف الطبي.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية

- بطاقة الرقم القومي سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- الموقف من الخدمة العسكرية

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية