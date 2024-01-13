كل ما تريد معرفته عن حساب «يوم بيوم».. خدمة جديدة من بنك ناصر

يستقبل بنك ناصر الاجتماعي، بدءاً من غد الأحد، المواطنين الراغبين في فتح حساب استثمار، يطلق عليه البنك اسم حساب «يوم بيوم»، والذي يتيح للعملاء استثمار مبلغ من المال فيه، وأخذ ربح بشكل يومي.

ما هو حساب استثمار «يوم بيوم»؟

وفقا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فإن حساب «يوم بيوم» هو عبارة عن حساب استثمار ذو عائد يومي تراكمي، وربح 15% سنوياً، ويتم التعامل على «حساب يوم بيوم» بداية من صباح غد الأحد، ومتاح للأفراد بحد أدنى إيداع نصف مليون جنيه.

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هو حساب استثمار «يوم بيوم»، وسبب تسميته ومميزاته الادخارية التي يمنحها للمواطنين.

مميزات«حساب يوم بيوم»

ويتمتع الحساب المُسمي بـ«حساب يوم بيوم» بعدد 3 مميزات وهم:

1- إتاحة السحب والإيداع يوميًا.

2- مسموح للأفراد والحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى.

3- ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.

وأشارت مصادر في بنك ناصر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السبب وراء تسمية الحساب بـ «حساب يوم بيوم» هو إتاحة صرف العائد على قيمة الإيداع يوميا للعملاء، إذ يستطيع المواطن حال إيداع نصف مليون جنيه في الحساب، صرف يوميا قيمة 208 جنيهات يتم تحويلهم للحساب بشكل يومي صالحة للسحب.