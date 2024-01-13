«الشعب الجمهوري» بسوهاج ينظم ورشة عمل لشباب الخريجين حول المشروعات الصغيرة

نظمت لجنة المشروعات الصغيرة بحزب الشعب الجمهور في سوهاج، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج، تدريبا لعدد من شباب الخريجين بالمحافظة تحت عنوان «نحو تعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الجمهورية الجديدة»، لتعريف الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة، وكيف دعمها من الدولة، ممثلة في الجهاز حتى يتمكنوا من تدشين مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم على اتخاذ خطوة إيجابية لبدئها.

وحاضر في التدريب الدكتور أسامة عبد الرحمن، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وأحمد العناني المحلل السياسي، وإسماعيل بطيخ عضو الغرفة التجارية بسوهاج، وأمين العمل الجماهيري بالحزب.

اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة

واستعرض الضيوف خلال التدريب ماهية هذه المشروعات التي يمكن للشباب البدء بها حياتهم العملية، وكيفية التفكير فى المشروع المناسب لكل فرد حسب شخصيته وحسب الزمان والمكان المحيط به، وكيف تهتم الدولة في الوقت الحالي بهذه المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة عبد الرحمن، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسوهاج ومدرب ريادة أعمال معتمد بالجهاز، إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج قام بمساعدة عدد كبير من الشباب من خلال توفير الدعم المعنوي والمادي لهم والوقوف بجانبهم حتى أصبحوا أصحاب مصانع والمشروعات الناجحة داخل سوهاج وخارجها.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب أن هذه الندوات وورش التدريب التي تنظمها أمانة الحزب بسوهاج تأتي في إطار رؤية حزب الشعب الجمهورى بالاهتمام بالشباب وتثقيفهم ومساعدتهم فى وضعهم على أول طريق النجاح وريادة الأعمال فى ظل جمهورية جديدة قوية ناجحة يسعى الجميع العيش فى كنفها.

واختتم التدريب بجلسة نقاشية طرح من خلالها الشباب عديد من التساؤلات حول عدد من المعوقات التى تواجههم، وكيفية حلها، وكذلك كيف يقوم جهاز تنمية المشروعات بدعمهم.