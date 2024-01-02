قيادي بـ«الشعب الجمهوري» عن انضمام مصر لـ«بريكس»: فرصة اقتصادية كبيرة

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إنَّ دخول مصر رسميًا في تجمع البريكس، يفتح نوافذ كثيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن الانضمام سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار، ومن ثم انخفاض سعره أمام الجنيه المصري، وبالتالي تخفيف حدة التضخم وارتفاع الأسعار عالميًا بما يؤثر على مصر وغيرها من البلاد.

تجمع بريكس

وأوضح «رزق» في بيان له أنَّ دعوة مصر للانضمام إلى دول البريكس بمثابة شهادة دولية تؤكّد التقدم الكبير التي تشهده مصر في الملف الاقتصادي، وسيمنحها فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

أهمية الانضمام لتكتل بريكس

واختتم أنَّ فوائد بريكس يطمح إليها الجميع، كونها ثروة اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها زيادة الصادرات لدول المجموعة، والاستفادة من الاستثمارات الجديد، ورفع مستوى التبادل التجاري، والتوسع في الصناعة محليا، والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية.