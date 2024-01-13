جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر

حددت قوانين العمل المستفيدين من الإجازات الرسمية لعام 2024 وهم العاملون بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والبالغ عددهم 30 مليون مستفيد منهم 25 مليونًا يعملون في 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، و4.5 مليون يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ونصف مليون آخرين يعملون بالجهات والهيئات الحكومية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

ومنحت قوانين العمل، أحقية العاملين بها الحصول على ‎الإجازات الرسمية بسبب مناسبات دينية وقومية واجتماعية، بأجر كامل، وهذه المناسبات وعدد أيام إجازاتها، على النحو التالي:

1- الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة.

2- 3 أيام إجازة رسمية في الفترة من الأربعاء 10 أبريل إلى السبت 13 أبريل 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك.

3 - الخميس 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

4- الأربعاء 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 2 مايو.

5- 5 أيام من السبت 15 يونيو إلى الأربعاء 19 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد يصدر قرار من رئيس الوزراء بزيادتها إلى 6 أيام.

6- الأحد 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

7- الأحد 7 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة رأس العام الهجري الجديد 1446، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 11 يوليو.

8- الثلاثاء 23 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 1952، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 25 يوليو.

9- الأحد 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 19 سبتمبر.

ذكرى نصر أكتوبر

10- الأحد 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر 1973، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 10 أكتوبر.