بعد 14 يوما.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص

بعد 14 يوما، بالتمام والكمال، يكون جموع المصريين، والعاملين بالقطاعين «الحكومي والخاص»، على موعد مع ثاني الإجازات الرسمية خلال شهر يناير والعام الجديد 2024.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل

وفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فإن هؤلاء العاملين سوف يحصلون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 الجاري، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.

وقال مصدر بالجهازالمركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات لـ« الوطن» إن المادة 48 من قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، تنص على أنه يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

قرار وزاري باعتبار 25 يناير إجازة رسمية بأجر

أضاف المصدر، أن ذكرى ثورة 25 يناير للعام 2024 الجاري، ستوافق يوم الخميس 25 يناير، ولذلك فإن رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية لهذه المناسبة، دون أي ترحيلات لأن المناسبة وافقت يوم الخميس نهاية الأسبوع.

وقال مصدر بوزارة العمل، إن العاملين بالقطاع الخاص سوف يحصلون على يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لنص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، في الوقت الذي أجاز فيه القانون لأصحاب العمل بالقطاع الخاص استدعاء العامل، يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة ومصلحة العمل، وجوده في يوم الإجازة الرسمية، شرط أن يمنحه صاحب العمل، أجرا ماديا قيمته مثلي الأجر عن هذا اليوم.