الأحد المقبل إجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة أعياد الميلاد

مع قدوم عيد الميلاد المجيد، أعلنت الحكومة أن الأحد المقبل 7 يناير، إجازة رسمية، بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل كل العاملين في الوزارات، ومختلف المصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأيضا تشمل شركات القطاع الخاص.

إجازة البنوك

في سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بإعطاء إجازة رسمية في البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتقرر تعطيل العمل بالبنوك كافة العاملة في مصر، يوم الأحد، مع عودة العمل داخل البنوك صباح الاثنين المقبل.

وتواصل الجهات المختصة والمحافظات، استعداداتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة؛ إذ جرى رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتطهير محيط الكنائس، علاوة على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع المؤدية للكنائس، وكذلك المخلفات والإشغالات أولا بأول، من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي، والتفاعل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والتشديد على رؤساء الأحياء والمدن التواجد الميداني لمتابعة الموقف على أرض الواقع.