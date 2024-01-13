قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية.. بينهم والد شهيد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وبخاصة أهالي الشهداء، وممتلكاتهم، استمرارا لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة.

واليوم، اعتقل جنود الاحتلال، 3 فلسطينيين، بينهم والد شهيد، خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل، كما استولت القوات الإسرائيلية على أكثر من 30 مركبة، كما اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس من جهة حاجز الحمرا العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من ناحية أخرى، كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، تجمع معلومات عن كبار قادة الفصائل الفلسطينية ومواقع المحتجزين في غزة وتقدمها لإسرائيل، موضحة أن تشكيل فرقة العمل، جاء بناء على أمر من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من خلال إرسال مذكرة إلى وكالات المخابرات ووزارة الدفاع «البنتاجون».

صحيفة أمريكية: «واشنطن» لم تقدم معلومات استخباراتية بشأن العاروري

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن «واشنطن»، لم تقدم معلومات استخباراتية بشأن صالح العاروري الذي قتل بغارة استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي سلوفاكيا الواقعة وسط أوروبا، طالبت السفيرة الفلسطينية لدى «براتيسلافا»، صفاء الخالدي، خلال لقائها مع وزير الخارجية يوراي بلانار، السلطات السلوفاكية، بعمل ما يمكن من خلال دورها في «الاتحاد الأوروبي» وأروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بدعم مطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير خارجية سلوفاكيا، يوراي بلانار، وفق لما نشرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية،عن قلقه من تداعيات «حرب غزة»، وما نجم عنها من خسائر بشرية فادحة، أغلبها من الأطفال والنساء، ومن حجم الدمار الهائل في البنية التحتية، وكذلك من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشددا على دعم «براتيسلافا» للجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية.