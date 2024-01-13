علي جمعة يكشف سرا خطيرا عن إسرائيل.. هل زوالها من علامات الساعة؟

حروب لا تنتهي منذ أن وجد الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية، أصبحت مثل الفيروس الذي ينشر العدوى في كل مكان، وباتت أمنيات ودعوات الشعوب العربية هي زوال إسرائيل، لكن هل يعد زوال تلك الآفة علامة من علامات الساعة؟، وهو سؤال يدور في أذهان الكثير من الناس، وماذا بعد زوالها ما الذي سيحدث للمنطقة العربية؟، وهذه الأسئلة أجاب عنها الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب».

هل زوال إسرائيل من علامات الساعة؟

والكثير منا يعتقد أن زوال الدولة الإسرائيلية، هو مؤشر على قيام الساعة، ولكن هذا غير صحيح، حسب تصريحات الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي تحدث عن علاقة زوال إسرائيل بعلامات الساعة، موضحا سرا خطيرا مرتبط بزوالها، وهو دخول أمريكا في المنطقة العربية، ويتبعه تدخل روسيا، وقيام حرب لا تنتهي إلا بتدخل إلهي.

وقال: «زوال الكيان الصهيوني لا نعرف ماذا سيحدث بعده، إسرائيل لا تساوي عند الله جناح بعوضة، تخيل معي زوال إسرائيل ودخول أمريكا فوراً، أنت فاكر إن إسرائيل لما هنرميها في البحر خلاص خلصت الحكاية، وفي الحديث إنكم تقاتلون الروم اللي هما الأمريكان دول، وإذا دخلت أمريكا، ستدخل روسيا دول قبائل أرمينيا، وتقوم حرب وتضطر تحارب، وفي كل الأحوال دا أمر يحتاج لتدخل إلهي، وأنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، بأن التدخل سيحدث».

ما خلف ستار إسرائيل أقوى من وجودها

وما سنراه بعد انتهاء الكيان الصهيوني، هو أصعب بكثير، وفق ما أوضحه الشيخ علي جمعة، أن إسرائيل نفسها يسهل القضاء عليها، لكن يحميها جيوش ومزوري الحقائق حول جرائمها، قائلا: «مش نهاية الأحزان أن إسرائيل تزول، هي مزروعة هنا، ووراها اللي اعترفوا بيها بعد نص ساعة من إنشائها، ووراها اللي بيغلوشوا عن الحقائق، وأساطيل تدافع عنها، أما إسرائيل في حد ذاتها تروح في ساعتين تلاتة».