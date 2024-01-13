عضو بـ«النواب» عن ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: سنرد بوثائق رسمية

استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

محاولة الاحتلال للتنصل من جرائمه

وقال في تصريحات صحفية إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها، ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخرى.

وأكد أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر دليل على أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات إسرائيل، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.

موقف القيادة السياسية من الإداعاءات

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الإدعاءات، وسترد بوثائق رسمية لتأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وأشار إلى أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، إذ يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.