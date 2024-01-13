«دفاع النواب»: الرؤية المصرية الحل الحاسم للقضية الفلسطينية

أعرب النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لاستمرار تخاذل وصمت العالم كله وبجميع دوله ومنظماته تجاه الانتهاكات، التي يفعلها جيش الاحتلال الصهيوني، تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل.

العدوان على غزة

وتساءل طنطاوي فى بيان له أصدره اليوم، قائلاً: «أين العالم خاصة بعد أن أكدت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، أنه بعد أكثر ثلاثة أشهر من الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، فقد أصبحت غزة مكانا للموت واليأس»، مطالباً من المجتمع الدولي بصفة عامة، والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، اتخاذ جميع الإجراءات لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لاعتداءاتها الإجرامية ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية والقدس.

رؤية مصر لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

وأكد النائب خالد طنطاوى، أن ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي والدول الكبرى لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر لعقود طويلة، والذي يتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية

وأشار خالد طنطاوي إلى أن هذه الرؤية المصرية الحاسمة والواضحة، تضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق السلام الشامل والعادل، والقائم على إقرار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.