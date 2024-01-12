اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي لرئيس إريتريا: حريصون على تعزيز الشراكة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» لرئيس إريتريا: حريصون على تعزيز الشراكة

- «شكرى»: محاولات تهجير سكان قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية يائسة ومحكوم عليها بالفشل

- قتل وحرق وتدمير فى قطاع غزة

- «الوطن» ترصد مشاهد وشهادات حول حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الأعزل.. و«الصحة الفلسطينية»: 87 ألفاً تعداد الضحايا والجرحى والمفقودين

- «ثمن الكلمة».. المراسل «مؤمن» فقد 22 شخصاً من أسرته: سأظل أنقل الصورة.. و«عائلة سحر» من فوق أنقاض منزلها: تضحياتنا مش هتروح هدر

- «جرافيتى المقاومة».. وسيلة «أمل» لتوثيق الجرائم: «سنتجاوز الألم» و«حامد» يهوّن على الصغار أصوات القنابل والصواريخ: اعتبروها ألعاباً نارية

- د. أيمن الرقب: إبادة جماعية

- د. جهاد الحرازين: الجريمة مستمرة

- وزير التموين: معارض «أهلاً رمضان» تنطلق 15 فبراير وتستمر لمدة شهر

- «المصيلحى»: زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية

- «التعليم العالى» تكرم الفائزين بمسابقة «معاً» فى معرض الكتاب

- اليــوم.. ضربة البداية

- كوت ديفوار استعدت بحفل افتتاح ضخم و«رمضان» يشارك «يمى ألاد» أغنية «أكوابا»

- مواجهة صعبة بين المضيف وغينيا بيساو فى أول لقاءات البطولة.. و«عمر» يدير اللقاء

- 44 منتخباً ينجح فى وضع بصماتها فى السجلات.. وأرقام خاصة لـ«المصريين»

الصفحة الثانية

- بروتوكول تعاون بين «ابدأ» وشركات عالمية لتعميق التصنيع المحلى لمستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحى

- أمانى عيد: ننتج 1500 طن ستانلس ونوفر 100 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية.. و«الجزار»: الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة

- «100 يوم صحة»: تقديم 60 مليون خدمة للمواطنين بالمحافظات

- «عبدالغفار»: 13.2 مليون زيارة منزلية للرائدات الريفيات.. وخدمات تثقيف صحى لـ8.7 مليون مواطن

- بدء أشهر الذروة لسفر المصريين لـ«العمرة»

- «الغمرى»: الرحلات خلال إجازات نصف السنة تبدأ من 30 ألف جنيه.. و«عبدالعال»: الـ5 نجوم فى العشر الأواخر بـ200 ألف جنيه للمعتمر.. و«كامل»: «الترانزيت» الأرخص

- مباحثات «مصرية - مغربية» لتعزيز التعاون الاقتصادى والتصدير لأسواق أوروبا وأفريقيا

- وضع خطة تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان

- «الرعاية الصحية»: إطلاق منظومة مؤشرات الأداء لإعطاء معلومات مدققة عن الإصابة بالأمراض

- د. محمود مسلم

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى عمار

رئيس التحرير

وأسرة جريدة «الوطن»

يشاطرون بمزيد من الأسى الزميل

سيد المليجى

الأحزان فى وفاة المغفور لها بإذن الله

والدته

للفقيدة الرحمة وللأسرة خالص العزاء

الصفحة الثالثة

- «الوطن» ترصد مشاهد وشهادات حول حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الأعزل

- 100يوم قتل وحرق وتدمير فى غزة

- رؤساء ورموز طالبوا بوقف العدوان الإسرائيلى

الصفحة الرابعة

- تنكيل وتجويع وإعدامات ميدانية.. إحنا شعب غزة الصامد: «لسه عايشين وبخير.. وبنقول يا رب وبس»

- «الصحة الفلسطينية»: 87 ألفاً تعداد الضحايا والجرحى والمفقودين.. و1000 طفل فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما وبُترت دون تخدير

- «المكتب الحكومى»: 359 ألف مبنى تعرضت للتدمير.. و«أونروا»: 1.9 مليون نازح يعانون ظروفاً معيشية خانقة

- «سميرة» بعد عيد ميلاد حزين: «باقون ما بقى الزعتر والزيتون»

- السيدة الستينية: القطاع شهد قداساً تحت القصف ولكننا لن نترك أرضنا.. وهنرجع على دورنا ونعمرها

- «سحر» من فوق ركام منزلها: «تضحياتنا مش هتروح هدر»

- «ثمن الكلمة».. «مؤمن» مراسل يفقد 22 من أسرته: «سأظل أنقل الصورة»

- «الشرافى»: أمى أوصتنى بمواصلة تغطية الحرب

- «الشرافى»: أمى أوصتنى بمواصلة تغطية الحرب

- الطبيب «الجعبرى»: لم أرَ أسرتى منذ يوم 7 أكتوبر الماضى

- السيدة العشرينية: هنظل قاعدين فى دورنا المدمرة لحد آخر ثانية فى حياتنا

الصفحة الخامسة

- «صندوق الفرحة» مبادرة للتخفيف عن الأطفال الجرحى بمستشفى ناصر فى خان يونس: «ضحكتهم بالدنيا»

- الطبيبة «سلوى»: توزيع الهدايا على المصابين يؤثر على نفسيتهم ويستعيد روح المقاومة والصمود داخلهم

- «حامد» يهوّن على الصغار أصوات القنابل والصواريخ: «اعتبروها ألعاب نارية»

- ابن الـ15 عاماً: شهدت 3 حروب واللى بيحصل فوق تصورنا ونبحث صباحاً عن الأكل والمياه والمساء للعب كرة القدم

- «جرافيتى المقاومة».. وسيلة «فتاة عشرينية» لتوثيق الجرائم: «مستمرون.. وسنتجاوز الصعوبات والألم»

- «أمل»: أحاول محو صورة الدم بالرسم وبإيصال صوتنا وصورتنا إلى العالم بـ«ألوان وفرشاة»

- الطفلة «حلا» تستمد صمودها من دراسة الشريعة وتلاوة كلام الله: القرآن يُزيل الخوف من قلوبنا

- معلمات يدربن الصغيرات على الصبر ونيل رضا الله داخل «خيام الذكر»

- «جيران على الحلوة والمرة».. مسنات يتشاركن الجلوس على أنقاض منازلهن: «مش هننزح»

- «أم العبد»: بيتى راح وأولادى استشهدوا.. و«سهام»: بنقرأ الفاتحة على روحنا قبل النوم

- لا أتوقع بعد مائة يوم من الحرب إلا فشل الاحتلال فى تحقيق أهدافه، التى أصبح التدمير وقتل الأطفال والنساء هو أهم إنجازاته بعد مائة يوم من الحرب، والتى لم يتمكن خلالها من تحرير أسراه أو الوصول لقيادة المقاومة

- إبادة جماعية

الصفحة السادسة

- العقد 24 صفحة.. «الشهود والمعازيم» من كل دول العالم.. والمهر 7 ملايين دولار

- أفريقيا تزف معشوقتها.. حفل ضخم لافتتاح أمم أفريقيا.. «رمضان» يشارك «يمى ألاد» الأغنية الرسمية.. ومواجهة صعبة بين المضيف وغينيا بيساو

- التاريخ لا يكذب ولا يتجمل

- 44 منتخباً تنجح فى وضع بصماتها فى السجلات.. أرقام خاصة لـ«الشاذلى وحسام حسن والحضرى».. و«الجوهرى وحسن شحاتة والصقر» أساطير

- الفراعنة يحكمون

- «عمر» يدير الافتتاح.. ووجود غير مسبوق للحكام المصريين

الصفحة السابعة

- منتخب الفراعنة يخطط للتتويج والكتيبة يتقدمها «صلاح»

- «طيور مهاجرة» تقود أحلام المغرب ووجوه جديدة فى جعبة «الركراكى»

- محاربو الصحراء يحلمون باللقب الثالث.. والسلاح «وفرة من النجوم»

- موريتانيا فى المشاركة الثالثة توالياً والرهان على القادم من جزر القمر

- الأهلى والزمالك فرسا الرهان فى تونس وخليط من المحليين والمحترفين للبحث عن الذهب

الصفحة الثامنة

- «نورا» تتحدى «العظم الزجاجى» بـ«دكان البهجة»

- «كسوة الشتاء» تسعد قلوب أطفال غزة

- دفا الروح والبدن.. فول وطعمية

- علاقة «عم سيد» بالرئيس السادات: «كان من زباينى»

- «عبدالرحيم» يُحيى ديكورات مصر القديمة: بدأت بـ«شيكارتين جبس»

- من أجل الإنسانية.. «تواضروس» يعزف 25 ساعة لنصرة فلسطين