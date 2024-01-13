«هيئة الدواء»: 5 مشروبات تحميك من الإصابة بأمراض الشتاء

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء خاصة مع فترة التقلبات الجوية، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين ودورها التوعوي تجاه المواطنين وتثقيفهم تجاه الأمراض وتجنب الإصابة بها ومضاعفاتها .

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

وجاءت التعلميات والنصائح على النحو التالي وفقا للهيئة :-

​أولاً: استشارة مقدم الرعاية الصحية بخصوص أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​​

ثانياً: جدد هواء المنزل دائماً، ولا تٌهمل تدفئة جسمك.​​​

ثالثاً: لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​​​

تجنب التعرض للتغير المُفاجئ من الجو الحار للبارد

رابعاً: تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.​​​

خامساً: اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين «سي».​​​

سادساً: الإكثار من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​​​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية، لافتة إلى أن الورشة تهدف إلى توضيح مُتطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية، ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.