«المحافظ»: الشرقية أكبر مورد للقمح بمليون طن سنويا (فيديو)

كشف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية التي أعدها مجلس الوزراء خلال 6 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن الشرقية بها أكبر مدينتين صناعيتين في العاشر من رمضان والصالحية، بجانب التأثير الزراعي الذي يساعد على السير بوتيرة جيدة في إطار وثيقة الدولة.

مشروعات في الشرقية

ولفت محافظ الشرقية خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، إلى هناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بنحو 4 مليارات جنيه و45 ألف فرصة عمل وفرتها المحافظة للشباب، معلقا: «يتم التدريب والتمويل ومعارض للمنتجات لكل المشروعات، ولم يحدث أي تعثر مالي لأي مشروع بسبب المتابعة المستمرة مع أصحاب المشروعات من قبل الخبراء».

وقال الدكتور ممدوح غراب إن ملف رفع الأسعار واحتكار بعض السلع أمر غاية في الأهمية، وتم تحرير نحو 39 ألف قضية في هذا الشأن حتى الآن، منوها أنه تم الاتفاق مع شركات لإنتاج لتوفير السلع، مع توفير الشرطة والقوات المسلحة السيارات والمنافذ السلعية.

وصرح محافظ الشرقية أن الأجهزة المعنية في المحافظة تتعاون بشكل دوري لضبط الأسعار، والمحافظة تشارك بـ302 مليار جنيه للناتج القومي للدولة، خاصة إنتاجية وتوريد القمح بإنتاج نحو مليون طن، كأكبر محافظة موردة للغلال، والذرة والأرز وبنجر السكر والخضروات، منوها إلى أن الشرقية مشهورة بالتجارة في المنتجات الزراعية المتنوعة الأخرى.

واستكمل الدكتور ممدوح غراب: «منطقة بلبيس الصناعية بها نحو 350 مصنعا كان بهم بعض المشكلات في البنية التحتية وتم حلها بالكامل».