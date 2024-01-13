وفاة نجم مسلسل «Days of Our Lives» بيل هايز عن 98 عاما

توفى الممثل بيل هايز، نجم المسلسل التلفزيوني «Days of Our Lives»، عن عمر يناهز 98 عامًا، ما سبب حالة من الحزن داخل فريق عمل المسلسل، الذي أصدر بيانًا قال فيه: «بقلب مثقل نشارك وفاة حبيبنا بيل هايز، واحد من أطول الشخصيات التي ظهرت في مسلسل بداية من عام 1970 وصوره باستمرار طوال حياته، لقد ظل هو وزوجته سوزان سيفورث هايز أساس عائلة ويليامز هورتون الممتدة لأكثر من 50 عامًا».

ونعى المنتج التنفيذي كين كورداي للمسلسل، الفنان الراحل قائلا: «لقد عرفت بيل معظم حياتي وكان يجسد قلب وروح المسلسل»، متابعًا في بيان نشره موقع «فارايتي»، «على الرغم من أننا نحزن ونفتقده، إلا أن إرث بيل الذي لا يمحى سيعيش في قلوبنا والقصص التي نرويها، سواء على الشاشة أو خارجها».

الممثل بيل هايز يحتفل بعيد مولده الـ98 قبل رحيله بشهور

واحتفل الممثل الراحل بعيد ميلاده الـ98 في موقع تصوير مسلسل «Peacock» في يونيو الماضي، احتفل نجومه بهذه المناسبة الخاصة بكعكة شخصية تحمل صورة له في سنوات شبابه.

لعب بيل هايز شخصية دوج ويليامز في المسلسل الشهير «Days of Our Lives» منذ عام 1970، بعد خمس سنوات من ظهور العرض لأول مرة، التقى بزوجته الممثلة سوزان سيفورث، وتزوجا بالفعل في عام 1974، وبعد ذلك بعامين تزوجا داخل أحداث المسلسل.