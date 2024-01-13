صدمته حافلة.. تفاصيل وفاة شقيق ممثل شهير في هوليوود

حالة من الصدمة يعيشها الممثل الأمريكي جايسون باتريك، بعد وفاة شقيقه الأصغر جوردان ميلر في حادث سير، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ56 عامًا بعد ما صدمته حافلة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وكشفت قوات الشرطة عن تفاصيل حادث وفاة شقيق الممثل جايسون باتريك، حيث كان «ميلر» يعبر الطريق في شارع ليموين في تمام الساعة الـ5:20 صباحًا، عندما صدمته الحافلة، التي تحمل رقم 159 في طريقها من فورت لي إلى محطة حافلات هيئة الميناء في نيويورك، عند انعطافها يسارًا.

تفاصيل حادث وفاة شقيق الممثل جايسون باتريك

بعد الحادث، استجاب ضباط الشرطة في منطقة فورت لي على الفور وقاموا بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي، وتم نقل الضحية إلى مستشفى إنجليوود حيث وصفت حالته بالخطيرة، قبل أن تعلن المستشفى وفاته في وقت لاحق.

وعلى الجانب الآخر، قال نائب رئيس قسم شرطة فورت لي، إدوارد يونج، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد سائق الحافلة البالغ من العمر 60 عامًا، وإن الشرطة مازالت تحقق في الحادث.