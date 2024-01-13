الحد الأدنى لفتح حساب استثمار ببنك ناصر.. صرف العائد يوميا

حدد بنك ناصر الاجتماعي الحد الأدنى الخاص بفتح حساب استثمار للأفراد، وكذلك الحد الأقصى للحساب الذي يبدأ التعامل عليه بداية من غد الأحد 14 يناير 2024.

الحد الأدنى لفتح حساب استثمار بنك ناصر

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز التفاصيل حول الحد الأدنى لفتح حساب استثمار بنك ناصر للأفراد، وطريقة صرف العائد.

حساب بعائد يومي تراكمي 15% سنوياً

وقالت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن معنى قرار البنك بتحديد عائد الحساب الاستثماري، بأنه ذو عائد يومي تراكمي 15%؜ سنويًا، أي أن العائد مسموح صرفه يومياً على قيمة مبلغ الإيداع في الحساب، من أصل نسبة العائد السنوي، وهي 15%.

وفي مثال على ذلك، أوضحت المصادر أنه في حال إيداع مبلغ نصف مليون جنيه في الحساب، يكون العائد السنوي 75 ألف جنيه، ويتاح هنا صرف العائد يومياً بقيمة 208 جنيهات، أي بواقع 6250 جنيهاً شهرياً.

الحد الأدنى لفتح حساب استثمار للأفراد

ووفقاً للمعلن رسميا من بنك ناصر ومن وزارة التضامن الاجتماعي، فإن الحد الأدنى لفتح حساب استثمار للأفراد، هو نصف مليون جنيه، وبدون أي حد أقصى.