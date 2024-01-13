لو معاك 100 ألف جنيه.. احسب أرباحك شهريا من شهادة بنك ناصر ذات عائد 20%

يطرح بنك ناصر الاجتماعي، شهادات جديدة لمدة 3 سنوات وذلك بعائد 20% سنويًا ويتم الصرف بشكل دوري وشهر، والمدخرات التي يضعها الشخص تزيد يوميًا من خلال حساب «يوم بيوم».

قيمة المكسب الشهري من شهادة بنك ناصر

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» قيمة المكسب الشهري من شهادة بنك ناصر الـ20%.

الـ100 ألف جنيه يكون العائد عليهم 20 ألف

وحدد بنك ناصر الاجتماعي خلال الشهادات الـ20% التي سيتم طرحها، أنه في حالة إذا كان الشخص يمتلك 100 ألف جنيه سيكون العائد عليهم مبلغ 20 ألف جنيه، ومن الممكن أن يحصل منهم على عائد شهري بقيمة 1666 جنيها.

البنك الأكثر جذبًا للعملاء

وحسب ما قال نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الدكتور محمد عبدالفضيل، إن بنك ناصر يسعي دائمًا لأن يكون هو الأكثر جذبًا للعملاء وذلك كونه بنك كل المصريين.