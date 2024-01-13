فرصة ربح 6250 جنيها شهريا من بنك ناصر.. السر في الحساب الاستثماري

يُقدم بنك ناصر الاجتماعي، بداية من صباح غدًا يوم الأحد 14 يناير 2024، طرح حساب استثمار ذو عائد يومي تراكمي 15% سنويًا وذلك تحت مُسمي «حساب يوم بيوم».

إمكانية السحب والإيداع بشكل يومي

ويتميز حساب يوم بيوم بعدد من المميزات وهو إمكانية السحب والإيداع بشكل يومي، ويكون أقل مبلغ لفتح الحساب 500 ألف جنيه، بحيث يكون العائد السنوي 15%، وسنويًا يكون العائد 75 ألف جنيه في حال وجود 500 ألفا في الحساب.

فتح الحساب بداية من مبلغ نصف مليون جنيه

كما أنه إذا تم حساب الحساب الشهري للعائد سيكون 6250 جنيها في الشهر، وذلك بمعدل يومي 208 جنيهات، ويكون صرف العائد في نهاية السنة بمعدل 75 ألف جنيه في السنة.

ويتم فتح الحساب بداية من مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك بدون حد أقصى للأفراد، فضلًا عن إعفاء مصروفات فتح الحساب خلال مدة 3 أشهر.

ويعمل بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز الشمول المالي والدور الرائد الذي يقوم به وذلك بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي، ويهدف إلى حصول كل فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها.

كما يعمل البنك أيضًا على تعزيز الوعي بالخدمات المصرفية والمالية لدي كل شرائح المجتمع المصري.