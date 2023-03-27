علاج 1912 حالة خلال حملة صحية ضد البلهارسيا في دمياط 

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الانتهاء من حمله التطعيم ضد البلهارسيا في المناطق الأكثر انتشارًا، وذلك بنسبة 99.22%، والتي استمرت على مدار أسبوع من خلال الإدارة العامه للأمراض المتوطنة في دمياط، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

مكافحة البلهارسيا بـ3 مراكز

وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط، لـ«الوطن»، إنّ العلاج البلهارسيا الجمعي استهدف 13 مربعا في أماكن مختلفة بالإدارات الصحية في محافظة دمياط، تحت إشراف الدكتور محمود البواب مدير الادارة العامة للأمراض المتوطنة والدكتورة هدى كراوية مدير إدارة البلهارسيا، والطفيليات المعوية وسيد مجاهد مدير مفتشي المعامل بالمديرية، بإدارات مراكز كفر سعد، وفارسكور، وكفر البطيخ.

التوعية بمخاطر البلهارسيا

وأوضحت الدكتورة مروة صالح مدير إدارة الاعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، أنّ هناك توجيهات من وكيل الوزارة بتكثيف دور الاعلام الصحى والسكانى بالتزامن مع الحملة وذلك للتعريف بالعقار وأهمية حملة التجريع والهدف من ورائها عن طريق ندوات التوعية بمخاطر البلهارسيا والمشاركات الميدانية لفريق الاعلام و التربية السكانية مع فرق التطعيم، ما كان له أثر واضح في تقليل المقاومة المجتمعية لتناول العقار وتقليل مخاوف بعض الأفراد ورفع نسبةً تحقيق المستهدف من حملة التطعيم.

علاج 1912 حالة بلهارسيا

ونجحت مديرية الصحة بدمياط في علاج 1912 حالة، وجارٍ استكمال المستهدف بواقع 1728، وبلغت نسبة التغطية في الحملة 99.92%.