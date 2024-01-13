«صيدلة سوهاج» تشارك في مؤتمر «خطوة على الطريق» بجامعة المنيا

أعلن الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، المشاركة في المؤتمر السنوي «خطوة على الطريق»، والذى سيُقام هذا العام بجامعة المنيا.

وقال أحمد علي، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، إن المؤتمر سيقام في تسع جامعات مختلفة، منها جامعات الزقازيق والدلتا والأهرام الكندية والمصرية الروسية، وجامعة المينا التى سوف تُقيمه فى الفترة ما بين الرابع من فبراير إلى السابع من فبراير المقبل لمده أربعة أيام.

تشجيع الطلاب على المشاركه الإيجابية

وذكر «علي»، أن المشاركة فى تلك المؤتمرات تهدف إلى تشجيع الطلاب على المشاركه الإيجابية، وصقلهم بالمعلومات والمفاهيم المختلفة في كل المجالات، وتنمية روح التنافس من خلال تلك المسابقات مما يؤثر على تنمية مواهبهم بشكل فعال.

وأضافت أروى محمد مسؤولة التعليم الصيدلي بالمكتب، أن المؤتمر يتضمن عددا من المحاضرات العلمية، ومنها الصيدلة المجتمعية، والتسويق الطبى، والتجميل، وتكنولوجيا النانو، والصيدلة فى المستقبل، إضافة إلى أنه سيشمل على ورش عمل عن مهارات التفاوض، والتفكير الناقد، والتحفيز الذاتى والوعى، التسويق الرقمي، ومهارات التواصل.